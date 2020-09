Parla la mamma di Andrea ucciso dal papà: “Vigliacco” (Di lunedì 21 settembre 2020) Ha ucciso il suo bambino e poi si è sparato. Andrea aveva solo 11 anni e Claudio Baima Poma ha spezzato ogni suo sogno. Ma ha distrutto per sempre anche la vita di mamma Iris che non si dà pace. Per lei una lettera, quella lasciata dal suo ex marito. Una lettera in cui l’uomo le dà tutta la colpa di quello che è successo. L’accusa di non essergli stato vicino quando ne aveva bisogno, di non aver affrontato insieme a lui un brutto male chiamato depressione. E la condanna alla sofferenza eterna visto che le porta via la cosa per lei più preziosa, quel bambino che Iris adora e adorava. Il piccolo Andrea è una vittima innocente di questa storia straziante che lascia davvero tutti senza parole. A Rivara Claudio uccide il suo bambino di 11 anni e poi si toglie la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 21 settembre 2020) Hail suo bambino e poi si è sparato.aveva solo 11 anni e Claudio Baima Poma ha spezzato ogni suo sogno. Ma ha distrutto per sempre anche la vita diIris che non si dà pace. Per lei una lettera, quella lasciata dal suo ex marito. Una lettera in cui l’uomo le dà tutta la colpa di quello che è successo. L’accusa di non essergli stato vicino quando ne aveva bisogno, di non aver affrontato insieme a lui un brutto male chiamato depressione. E la condanna alla sofferenza eterna visto che le porta via la cosa per lei più preziosa, quel bambino che Iris adora e adorava. Il piccoloè una vittima innocente di questa storia straziante che lascia davvero tutti senza parole. A Rivara Claudio uccide il suo bambino di 11 anni e poi si toglie la ...

