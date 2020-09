Panchina Roma, Fonseca è già a rischio: Friedkin spinge per Allegri [DETTAGLI] (Di lunedì 21 settembre 2020) La Roma è reduce dal pareggio nella prima giornata del campionato di Serie A, 0-0 il risultato finale contro il Verona. La squadra giallorossa non ha demeritato, è stata protagonista di ottime giocate, è mancato solo il gol. Il tecnico Fonseca è stato costretto ad inserire solo calciatori di manovra, è mancata la prima punta, il vero e proprio bomber. La squadra è stata nettamente condizionata dal caso Dzeko, il bosniaco è in uscita ed in direzione Juventus e nell’ultimo match è stato per tutto il tempo in Panchina. Il giudizio quindi sull’esordio stagionale deve essere considerato positivo. Ma, secondo voci provenienti, la posizione del tecnico Fonseca sarebbe già in bilico. Il nuovo presidente Dan Friedkin starebbe ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020) Laè reduce dal pareggio nella prima giornata del campionato di Serie A, 0-0 il risultato finale contro il Verona. La squadra giallorossa non ha demeritato, è stata protagonista di ottime giocate, è mancato solo il gol. Il tecnicoè stato costretto ad inserire solo calciatori di manovra, è mancata la prima punta, il vero e proprio bomber. La squadra è stata nettamente condizionata dal caso Dzeko, il bosniaco è in uscita ed in direzione Juventus e nell’ultimo match è stato per tutto il tempo in. Il giudizio quindi sull’esordio stagionale deve essere considerato positivo. Ma, secondo voci provenienti, la posizione del tecnicosarebbe già in bilico. Il nuovo presidente Danstarebbe ...

