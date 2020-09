‘Padri in movimento’: “Il Memorandum sulla Pas di Gulotta è autodifesa corporativa” (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA – “Il Memorandum lascia interdetti per la superficialità con la quale è stato liquidato il problema della violenza endofamiliare e quello della violenza assistita sui minori, soprattutto per i toni poco rispettosi nei confronti dei lavori della Commissione che entra finalmente nel merito della bontà delle indagini peritali. Di fatto il documento è una sorta di autodifesa corporativa di una categoria di professionisti che sempre più spesso vengono chiamati a decidere su separazioni e affidamento dei figli e che nei tribunali, anche per responsabilità della magistratura, che ha abdicato al proprio ruolo, hanno acquisito potere”. Così in una nota stampa il presidente dell’associazione Padri in Movimento, Jakub Stanislaw Golebiewski, commenta il memorandum redatto dallo psicologo Guglielmo Gulotta e indirizzato alla presidente della Commissione di inchiesta parlamentare sul femminicidio, la senatrice Valeria Valente, e ad altri organismi istituzionali tra cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Leggi su dire (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA – “Il Memorandum lascia interdetti per la superficialità con la quale è stato liquidato il problema della violenza endofamiliare e quello della violenza assistita sui minori, soprattutto per i toni poco rispettosi nei confronti dei lavori della Commissione che entra finalmente nel merito della bontà delle indagini peritali. Di fatto il documento è una sorta di autodifesa corporativa di una categoria di professionisti che sempre più spesso vengono chiamati a decidere su separazioni e affidamento dei figli e che nei tribunali, anche per responsabilità della magistratura, che ha abdicato al proprio ruolo, hanno acquisito potere”. Così in una nota stampa il presidente dell’associazione Padri in Movimento, Jakub Stanislaw Golebiewski, commenta il memorandum redatto dallo psicologo Guglielmo Gulotta e indirizzato alla presidente della Commissione di inchiesta parlamentare sul femminicidio, la senatrice Valeria Valente, e ad altri organismi istituzionali tra cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

