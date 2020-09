Padre Sorge | ' Votando sì al referendum l' Italia ha fatto un taglio nel buio'

(Di lunedì 21 settembre 2020) Lui non le manda a dire: "L'; alper ildei parlamentari "haun salto nel".Bartolomeo, gesuita e politologo, testimonial del no al...

Adnkronos : #Referendum, padre Sorge: 'Con vittoria del sì Italia ha fatto un salto nel buio' - LupoNolberto : RT @Adnkronos: #Referendum, padre Sorge: 'Con vittoria del sì Italia ha fatto un salto nel buio' - Marco_chp1 : RT @Adnkronos: #Referendum, padre Sorge: 'Con vittoria del sì Italia ha fatto un salto nel buio' - albertocaldana : RT @Adnkronos: #Referendum, padre Sorge: 'Con vittoria del sì Italia ha fatto un salto nel buio' - a_dicone : RT @Adnkronos: #Referendum, padre Sorge: 'Con vittoria del sì Italia ha fatto un salto nel buio' -

Ultime Notizie dalla rete : Padre Sorge

Globalist.it

Lui non le manda a dire: "L'Italia" votando sì al referendum per il taglio dei parlamentari "ha fatto un salto nel buio". Padre Bartolomeo Sorge, gesuita e politologo, testimonial del no al referendum ..."L’Italia" votando sì al referendum per il taglio dei parlamentari "ha fatto un salto nel buio". Padre Bartolomeo Sorge, testimonial del no al referendum, in una intervista all’Adnkronos, dà voce alla ...