Padova, fidanzati gay si baciano in centro: aggrediti a calci e pugni, spaccata la testa all'amico (Di lunedì 21 settembre 2020) Padova, fidanzati gay si baciano in centro. Marlon e Mattias, fidanzati di 21 e 26 anni, sono stati picchiati davanti in pieno centro da sei persone. Un amico corso in aiuto ha rimediato una bicchierata in testa. "Vogliamo fare in modo che queste manifestazioni di odio e discriminazione non ci siano più. Mi viene da pensare anche al giovane Willy – aggiunge uno dei due – ucciso dalla mascolinità tossica e da questi comportamenti menefreghisti di fronte alla collettività e alla diversità". Mattias Zouta, 26 anni, piazzaiolo e Marlon Landolfo, 21 anni, studente universitario, sono due ragazzi gay. Stanno insieme. E per questo motivo la notte scorsa sono stati picchiati in centro a ...

fanpage : Marlon e Mattias, vittime di una brutale aggressione omofoba - Poiutz3 : Picchiati perché? Io non lo capisco, quel che capisco è che in Italia abbiamo un problemi enormi - mattinodipadova : I due fidanzati presi a calci e pugni da un gruppo di violenti omofobi. Indaga anche la Digos della polizia. Il sin… - pairsonnalitesF : Padova, picchiati 2 fidanzati gay che si danno la mano e si baciano: Chi ha sbagliato è giusto che paghi. I veri co… - pmiele0 : RT @Jpolemica666: Padova, fidanzati gay si baciano in centro: aggrediti a calci e pugni, spaccata la testa all'amico -