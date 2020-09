(Di lunedì 21 settembre 2020) A renderlo noto, come riporta il quotidiano Usa Today, sono le autorità della polizia statunitense, che non hanno tuttavia rivelato l'identità della, per la quale è stata fatta scattare la ...

fattoquotidiano : Pacco con tossina mortale inviato a Donald Trump. Avviate le indagini sull’episodio - Agenzia_Ansa : #Usa, pacco con sostanza tossica spedito a #Trump. Media, intercettato prima dell'arrivo alla Casa Bianca #ANSA - TommyBrain : Sputnik:Pacco con tossina mortale a Trump, arrestata donna al confine con il Canada - IacobellisT : Sputnik:Pacco con tossina mortale a Trump, arrestata donna al confine con il Canada - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Pacco con sostanza tossica a #Trump, una donna in manette -

Ultime Notizie dalla rete : Pacco con

Mascherine obbligatorie, gel igienizzante e percorsi anti-assembramento non sono bastati. Non del tutto almeno. Ieri infatti, per buona parte della giornata, i seggi della Capitale sono apparsi semi-d ...Qualcuno si è portato la matita da casa, per essere sicuro che non era stata toccata da nessuno, altri sono arrivati con i guanti. Poi il cruccio mascherine. Quelle chirurgiche fornite dal ministero e ...C'è un arresto nel caso del plico con una sostanza tossica inviato a Donald Trump. La Cnn dà notizia del fermo nello stato di New York di una donna che tentava di entrare negli Stati Uniti dal Canada.