Oroscopo Branko 22 settembre 2020 | previsioni tutti i segni

Leggi su controcopertina

(Di lunedì 21 settembre 2020) ARIETE Non siate sordi al richiamo della bella stagione che v’invita a concedervi una pausa di relax, magari in compagnia degli amici. Potrete finalmente mettere in secondo piano i vostri affari per dedicarvi a svaghi e divertimenti.Tanta la voglia d’evasione in amore. Concedetevi una serata a tu per tu con il partner, ma fate in modo che sia lui a prendere l’iniziativa. TORO Anche oggi la Luna vi rema contro. Intoppi, ritardi e cambiamenti di programma vi disturbano, creando tensioni e problemi di comunicazione. Mettete in conto un seccante imprevisto! Mantenete l’attenzione concentrata sui vostri obiettivi, senza prestare troppo ascolto a chi tenta di confondervi. In serata probabili e inevitabili momenti di freddezza con il partner. GEMELLItutto ok fino alle 21! Avete a disposizione buoni influssi astrali per la professione e le ...