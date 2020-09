Ora è anche ufficiale: Carrarese, arriva Doumbia dalla Reggina (Di lunedì 21 settembre 2020) Vi avevamo raccontato con largo anticipo dell’interesse – e della pole – della Carrarese su Doumbia, in uscita dalla Reggina. Ieri vi avevamo raccontato della firma, adesso è anche ufficiale. Questa la nota del club calabrese: “Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con la Carrarese Calcio per la cessione delle prestazioni sportive del calciatore Abdou Doumbia a titolo definitivo. Il club ringrazia Doumbia per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali.” Foto: logo Reggina L'articolo Ora è anche ufficiale: Carrarese, ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 settembre 2020) Vi avevamo raccontato con largo anticipo dell’interesse – e della pole – dellasu, in uscita. Ieri vi avevamo raccontato della firma, adesso è. Questa la nota del club calabrese: “Il Presidente Luca Gallo e lacomunicano di aver raggiunto un accordo con laCalcio per la cessione delle prestazioni sportive del calciatore Abdoua titolo definitivo. Il club ringraziaper la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali.” Foto: logoL'articolo Ora è, ...

Ultime Notizie dalla rete : Ora anche Monopattini senza limiti, ora anche in autostrada. l'Automobile - ACI Borsa: spettro lockdown spaventa l'Europa, Milano -3,2% a meta' seduta

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 set - Lo spettro di nuovi lockdown in Europa e negli Stati Uniti a causa del crescente numero di contagi da Covid 19 affossa le Borse europee. Lo Stoxx Euro ...

La Juventus di Pirlo è semplice, poco aritmetica, ma già diversa e con tante novità

È stata una Juve normale dentro una partita normale e contro un normale avversario. Il calcio può dormire per ora tranquillo, la prima di Pirlo non ha portato scosse alla sua geometria. Però novità sì ...

Bonucci la prende di braccio in area: ecco perché non è stato dato il rigore

Anno nuovo, polemiche vecchie. E sono ancora i falli di mano in area di rigore a far discutere. Soprattutto se il primo (presunto) rigore non dato riguarda la Juventus, con la palla che colpisce il br ...

