Oltre la metà della Francia torna ad essere zona rossa. Alta circolazione del virus in 50 dipartimenti. Solo ieri isolati 10.500 nuovi casi (Di lunedì 21 settembre 2020) Oltre la metà dei dipartimenti francesi è stata dichiarata "zona rossa" in seguito a un nuovo picco di contagi che ieri ha toccato quota 10.500 casi. Cinquanta i dipartimenti dichiarati in "zona di circolazione attiva del virus" dove i prefetti potranno adottare ulteriori misure per arginare la diffusione del virus Covid-19.

