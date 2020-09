(Di lunedì 21 settembre 2020) Non pensavamo che l’avremmo mai detto ma sì: in fondo, tutto questo non ci era mancato affatto. Bentornati nell’Lunedì: la vostra rubrica di fiducia e la seconda più seguita di tutta la Repubblica di Macedonia (la prima è una compilation settimanale di skills&goals di Goran Pandev). Cominciamo subito che prima iniziamo, prima finiamo. Lunedì scorso comincia con gli strascichi de Le Classique, il derby di Francia fra Psg-Marsiglia finito 0-1 e con 14 ammonizioni e 5 espulsioni come fosse un Cerignola-Altamura qualsiasi. Sputi, insulti e risse ci hanno rallegrato l’inizio di settimana, soprattutto questo striscione su Di Maria Visualizza questo post su Instagram “1,8 miliardi per sollevare le grandi orecchie di Di Maria”. Il Marsiglia ha ...

clikservernet : Ogni maledetto lunedì – Siamo tutti Andrea Pirlo il lunedì mattina - Noovyis : (Ogni maledetto lunedì – Siamo tutti Andrea Pirlo il lunedì mattina) Playhitmusic - - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: IL #CAMPIONATO PIÙ BELLO DEL MONDO Ritorna la rubrica 'Ogni maledetto lunedì', a cura di @CB_Ignoranza [LEGGI] #SerieA ht… - ilfattoblog : IL #CAMPIONATO PIÙ BELLO DEL MONDO Ritorna la rubrica 'Ogni maledetto lunedì', a cura di @CB_Ignoranza [LEGGI]… - Bobbio65M : RT @LisadaCa: @borghi_claudio @SimonettaP62 E' così BELLO andare a votare!!! Mettere quelle X e, ad ogni segno, pensare: 'TOH MALEDETTO GOV… -

Ultime Notizie dalla rete : Ogni maledetto

Il Fatto Quotidiano

Seduti, in silenzio, immobili. La meditazione è ciò che passa nella coscienza durante il tempo in cui si è seduti, in silenzio, immobili. La meditazione è far nascere all’interno di sé un testimone ca ...L’eccedenza è una delle leggi auree della vita. È madre della generatività, sorella della generosità. Non si porta frutto senza seminare a larghe mani, senza gettare una grande parte del buon seme tra ...Domenica mattina. Ansia che sale. Mi lascio trasportare dall’attesa. Mi ci infilo dentro, mi perdo. In casa sale un buon profumo, nella testa un urlo, che è liberazione: “Goal”. Abbracci. Calore. Cond ...