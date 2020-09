Oggi conta il nodo della cravatta di Pirlo: il triste perbenismo del giornalismo italiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Quelle poche centinaia di persone messe dentro lo stadio di Parma che ci facevano? Non c’entravano nulla, da qualche primo piano si capiva che non si sentivano a proprio agio. Pochi ma non troppo distanti tra di loro, metti mai che aumenti la malinconia. Gesti controllati, sciarpe annodate bene come se fossero cravatte. Tranquillità, contegno, in pochi non si sfugge al primo piano. Che senso ha? E che senso avrà tutto questo. O tutti, quando si potrà, o nessuno secondo me. Intanto i campionati ricominciano, anche su Dazn. Il motivo per cui Parma – Napoli si è giocata alle 12 e 30 è riconducibile alla diretta Dazn: cominciamo prima che magari finiamo alla stessa ora delle altre. Ma la partita del Napoli per la stampa ha un’importanza relativa, più di altre volte, Oggi conta il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 settembre 2020) Quelle poche centinaia di persone messe dentro lo stadio di Parma che ci facevano? Non c’entravano nulla, da qualche primo piano si capiva che non si sentivano a proprio agio. Pochi ma non troppo distanti tra di loro, metti mai che aumenti la malinconia. Gesti controllati, sciarpe annodate bene come se fossero cravatte. Tranquillità, contegno, in pochi non si sfugge al primo piano. Che senso ha? E che senso avrà tutto questo. O tutti, quando si potrà, o nessuno secondo me. Intanto i campionati ricominciano, anche su Dazn. Il motivo per cui Parma – Napoli si è giocata alle 12 e 30 è riconducibile alla diretta Dazn: cominciamo prima che magari finiamo alla stessa ora delle altre. Ma la partita del Napoli per la stampa ha un’importanza relativa, più di altre volte,il ...

La proprietà privata è un diritto. E fino a prova contraria è intoccabile. Ma in Italia con la pandemia qualcosa è cambiato. Il blocco degli sfratti voluto dal governo e proprogato fino al 31 dicembre ...

Con il passare degli anni, il carattere di una persona non cambia, ma può sicuramente ammorbidirsi e trovare un suo equilibrio. A uno come Antonio Scurati – che non è mai passato come un gran ‘simpati ...

Fondato negli anni ’30 dai pescatori di Goro (Ferrara), per la gestione del mercato ittico, Copego (Consorzio pescatori Goro) ha assunto, nel 1970, la connotazione attuale di società che riunisce dive ...

