Nuovo ordine esecutivo di Trump. Sanzioni a Iran e Venezuela (Di lunedì 21 settembre 2020) ordine esecutivo di Trump per "bloccare proprietà negli Usa di chi contribuisce a forniture, vendite o trasferimenti di armi convenzionali per o dall'Iran"."Nuove Sanzioni" della Casa Bianca a Teheran e Caracas all'export di 27 entità e individui legati alla rete di proliferazione Iraniana. "Per due anni funzionari corrotti Iraniani hanno lavorato con il regime illegittimo in Venezuela per infrangere l'embargo Onu sulle armi", spiega il segretario di Stato Pompeo. Vogliamo "un Iran prospero e vitale", sottolinea Trump. ​Fonte: RAI Televideo proviene da Database Italia.

