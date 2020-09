Nuovo bus da Somma Vesuviana alla zona ospedaliera di Napoli (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSomma Vesuviana (Na) – La periferia di Napoli si avvicina sempre di più al centro. Infatti, per la prima volta stamattina è partito un bus collega la città di Somma Vesuviana alla zona ospedaliera di Napoli. Una svolta significativa per il personale sanitario, gli studenti di medicina e tutti coloro che avranno la necessità di spingersi fino alla zona ospedaliera per far visita a parenti o amici ricoverati. Il primo autobus di linea dell’EAV è partito dalla piazza centrale alle ore 7 e il rientro è previsto alle ore 16 dalla zona ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – La periferia disi avvicina sempre di più al centro. Infatti, per la prima volta stamattina è partito un bus collega la città didi. Una svolta significativa per il personale sanitario, gli studenti di medicina e tutti coloro che avranno la necessità di spingersi finoper far visita a parenti o amici ricoverati. Il primo autobus di linea dell’EAV è partito dpiazza centrale alle ore 7 e il rientro è previsto alle ore 16 d...

