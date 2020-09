Nuovo aeroporto di Berlino in passivo prima di sua apertura (Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – A poco più di un mese dall’apertura, prevista il 31 ottobre, l’aeroporto di Berlino-Brandeburgo Willy Brandt, situato circa 20 chilometri a Sud del centro della città, necessiterebbe di aiuti per almeno 300 milioni di euro prima della sua apertura, prevista per il 31 ottobre, dopo 9 anni di ritardi e rinvii, scrivono fonti di stampa estere. Dei 300 milioni, un terzo servirebbe a fare fronte a pagamenti e i restanti 200 varrebbero come prestito per garantire al gestore Flughafen Berlin-Brandenburg la liquidità necessaria a partire. Il Nuovo aeroporto di Berlino, che avrebbe dovuto essere pronto a fine 2011, avrà una capacità di 27 milioni di passeggeri e sarà il terzo scalo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – A poco più di un mese dall’, prevista il 31 ottobre, l’di-Brandeburgo Willy Brandt, situato circa 20 chilometri a Sud del centro della città, necessiterebbe di aiuti per almeno 300 milioni di eurodella sua, prevista per il 31 ottobre, dopo 9 anni di ritardi e rinvii, scrivono fonti di stampa estere. Dei 300 milioni, un terzo servirebbe a fare fronte a pagamenti e i restanti 200 varrebbero come prestito per garantire al gestore Flughafen Berlin-Brandenburg la liquidità necessaria a partire. Ildi, che avrebbe dovuto essere pronto a fine 2011, avrà una capacità di 27 milioni di passeggeri e sarà il terzo scalo ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo aeroporto Nuovo aeroporto di Berlino in passivo prima di sua apertura Teleborsa Eugenio Giani, chi è il nuovo presidente della Regione Toscana

Eugenio Giani è il nuovo presidente della Regione Toscana: il candidato del centrosinistra ha battuto la candidata del centrodestra, Susanna Ceccardi, che nel pomeriggio gli ha fatto gli auguri per la ...

Il nuovo aeroporto di Berlino, che avrebbe dovuto essere pronto a fine 2011, avrà una capacità di 27 milioni di passeggeri e sarà il terzo scalo tedesco dopo Francoforte e Monaco.

Aeroporto Marconi Bologna, riaperta la pista dopo i lavori

Bologna, 21 settembre 2020 - È stato il volo cargo Tnt proveniente da Liegi ed atterrato oggi alle 2.03 ad “inaugurare” la pista di volo dell’aeroporto Marconi, chiusa al traffico aereo dalle 6 dell’1 ...

