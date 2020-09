Nonna Lisa | 109 anni | Andate a votare perché dopo la vita è più bella

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 21 settembre 2020) Neanche il Covid ha fermato Luisa Zappitelli che, alla soglia dei 109- li compirà l′8 novembre - , si; recata al seggio ed ha votato per il referendum costituzionale, continuando una catena che dura dal 2 giugno 1946, quando a 35votò per scegliere tra Repubblica e Monarchia.Da allora, come; conosciuta, non ha mai saltato un’elezione. Mascherina in viso - riferisce il Comune tifernate -, accompagnata dai figli Anna e Dario, questa mattina, si; presentata al seggio numero 10 di San Pio, uno dei quartieri; popolosi di Città di Castello, dove abita. E’ stata accolta da Daniela Salacchi e muovendosi con disinvoltura dentro il seggio, ha usato il sanificatore; ...