'Non avrei mai immaginato che Claudio potesse fare del male a nostro figlio, a me sì, ma non a lui' (Di lunedì 21 settembre 2020) 'Erano molto legati, al massimo pensavo potesse fare del male a me. Non a nostro figlio ... Altrimenti non avrei mai lasciato che Andrea stesse con lui, non avrei mai scelto di trasferirmi a due ... Leggi su globalist (Di lunedì 21 settembre 2020) 'Erano molto legati, al massimo pensavodela me. Non a... Altrimenti nonmai lasciato che Andrea stesse con lui, nonmai scelto di trasferirmi a due ...

DZappacosta : Non avrei immaginato un esordio migliore! ???? #GenoaCrotone - CarloCalenda : Mauro, io non avrei potuto sostenere l’abolizione dello scudo per far saltare il contratto con ILVA, rinnovare Q100… - serialjp : @donnysboyo Comunque io se fossi stata nella fan non lo avrei scritto subito ugh- - wandermelly : @Francescami @ilpost Se le trovassi a Bologna non avrei dubbi diventerebbero l’unica marca da comprare - EmilianoAlchidi : RT @mgmaglie: Rilassarsi un momento no eh... Caro #Pezzogrosso ri voglio bene, ma non vedo perché avrei dovuto fare un'intervista tafazzian… -