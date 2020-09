Nocera Inferiore | le scuole riaprono il 28 settembre | l’ordinanza del sindaco

(Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Ildi, Manlio Torquato ha disposto, con un’ordinanza – la numero 37 del 21– il posticipo dell’avvio delle attività didattiche. L’inizio delle lezioni, pertanto, di tutte ledi ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale slitterà a lunedì 28. Una decisione principalmente di carattere organizzativo, ma presa anche in considerazione dell’evolversi del dato epidemiologico in evoluzione nel territorio dell’Agro nocerino. L'articolo, leil 28 ...

