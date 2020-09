Nicoletta Mantovani ha sposato Alberto Tinarelli

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 21 settembre 2020) Perè il secondo “sì”. La vedova di Luciano Pavarotti haquesta domenica. La coppia si è conosciuta solo pochi mesi fa, insieme hanno trascorso il lockdown e hanno poi deciso di sposarsi. Lui ha 52 anni ed è consulente per una società di servizi finanziaria che vive in provincia di Bologna. Proprio a Bologna, nella chiesa di Sant’Antonio di Padova, dopo la promessa qualche mese fa a Talamone. Il ricevimento si è tenuto invece in una villa top secret, con 150 invitati. Si legge sul Resto del Carlino: “Li ho fatti incontrare io – ha raccontato al Carlino, l’autrice di Quo vadis baby, Grazia Verasani - nove mesi fa”. La cena galeotta è ...