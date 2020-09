(Di lunedì 21 settembre 2020) E’ stato rinvenuto anel pomeriggio di ieri, domenica 20 settembre, intorno alle 15, un. Si tratta di un proiettile di mortaioall’interno di un terreno in via Camogli. Sul posto gli agenti del Commissariato di Anzio e gli artificieri che hanno proceduto a rimuovere l’in totale sicurezza. su Il CorriereCittà.

CorriereCitta : Nettuno: trovato ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale - vodkalemonceso : @ale_venceslaii perché ha corso con me fino al nettuno a cercare cesare e ha guardato OVUNQUE pur di farmelo trovar… -

Ultime Notizie dalla rete : Nettuno trovato

Il Corriere della Città

Un proiettile di mortaio – risalente alla Seconda Guerra Mondiale – è stato rinvenuto a Nettuno. Il tutto è accaduto alle 14,52 di domenica 20 settembre. La scoperta è avvenuto in un terreno di via Ca ...La voglia di tornare alla normalità ha vinto venerdì sera in Piazza Duomo in occasione della quinta edizione del Galà «Moda sotto al Nettuno» grazie alla collaborazione con il Comune di Trento e l’Ass ...TERNI Il quartiere residenziale di Città Giardino è tranquillo e ordinato, e quando accadono eventi fuori dall’ordinario hanno una certa cassa di risonanza. Ma come si può rimanere imperturbabili dava ...