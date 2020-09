Nelle elezioni regionali in Italia c'è stato un “pareggione” (Di lunedì 21 settembre 2020) 3 regioni a testa per i due schieramenti, alla fine a vincere sono state le liste civiche. In calo, invece, la Lega Leggi su media.tio.ch (Di lunedì 21 settembre 2020) 3 regioni a testa per i due schieramenti, alla fine a vincere sono state le liste civiche. In calo, invece, la Lega

you_trend : ?? Elezioni regionali nelle #Marche ?? Alle ultime elezioni europee la Lega trionfò in questa Regione col 38%, mentr… - matteosalvinimi : PIAZZA INCREDIBILE a Jesi (Ancona), alle cinque del pomeriggio. Una emozione UNICA, in vista delle elezioni di dom… - msgelmini : Ad #AscoliPiceno, in compagnia di @frabattistoni per sostenere Piero Celani e tutti i candidati di @forza_italia a… - michiamofenice : Elezioni regionali, il tracollo di Salvini: la lista non sfonda nemmeno nelle regioni vinte dal centro destra… - gallo_gang : @redkni @HuertDeAuteuil Chi credi che saranno quelli in cima alle liste dei grandi partiti nelle prossime elezioni?… -