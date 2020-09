Nella Marche il candidato di centrodestra Acquaroli è in vantaggio (Di lunedì 21 settembre 2020) Articolo aggiornato alle 17,28 - La prima proiezione dà il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana, Francesco Acquaroli, in vantaggio. Acquaroli avebbe ottenuto il 43,8% contro il 38,7% dell'avversario di centrosinistra, Maurizio Mangialardi. "Ci stanno facendo i complimenti già prima di vincere" ma "contano i voti". È quanto avrebbe detto Francesco Acquaroli ad alcuni collaboratori del suo staff, ai quali è apparso tranquillo per le prime stime. La sede del comitato elettorale del candidato del centrodestra, si trova in un quartiere periferico di Ancona. "Acquaroli - spiegano ancora - sta seguendo le prime fasi dello spoglio ... Leggi su agi (Di lunedì 21 settembre 2020) Articolo aggiornato alle 17,28 - La prima proiezione dà ildelalla presidenza della Regione Toscana, Francesco, inavebbe ottenuto il 43,8% contro il 38,7% dell'avversario di centrosinistra, Maurizio Mangialardi. "Ci stanno facendo i complimenti già prima di vincere" ma "contano i voti". È quanto avrebbe detto Francescoad alcuni collaboratori del suo staff, ai quali è apparso tranquillo per le prime stime. La sede del comitato elettorale deldel, si trova in un quartiere periferico di Ancona. "- spiegano ancora - sta seguendo le prime fasi dello spoglio ...

