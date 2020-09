Nella Lega rispuntano i falchi contro Salvini: “Ha perso il tocco magico, ora ritiriamoci dal sud” (Di lunedì 21 settembre 2020) “Finisce una volta per tutte l’avventura della Lega al Sud, i dati sono eloquenti, alle europee, in Campania, il partito era al 20%, ora al 4-5%, la Lega crolla pure al centro e anche in Toscana dato devastante, dal 32% alle europee, si sono persi oltre 20 punti”. Gianni Fava, leader della minoranza della Lega, ex sfidante di Salvini alle primarie punta il dito contro il segretario dopo la tornata elettorale, con il voto in sette regioni. Fava: in Veneto la vera sconfitta di Salvini Fava sottolinea all’Adnkronos come il “dato più eclatante, al di là delle sconfitte, è quello del Veneto, visto che mai la Lega è stata così bassa negli ultimi trenta anni“. Per il mantovano, “Zaia invece ha usato i ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 settembre 2020) “Finisce una volta per tutte l’avventura dellaal Sud, i dati sono eloquenti, alle europee, in Campania, il partito era al 20%, ora al 4-5%, lacrolla pure al centro e anche in Toscana dato devastante, dal 32% alle europee, si sono persi oltre 20 punti”. Gianni Fava, leader della minoranza della, ex sfidante dialle primarie punta il ditoil segretario dopo la tornata elettorale, con il voto in sette regioni. Fava: in Veneto la vera sconfitta diFava sottolinea all’Adnkronos come il “dato più eclatante, al di là delle sconfitte, è quello del Veneto, visto che mai laè stata così bassa negli ultimi trenta anni“. Per il mantovano, “Zaia invece ha usato i ...

