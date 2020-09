Nba | Lakers avanti 2-0 sui Nuggets | Davis decisivo a 2' ' dalla sirena

SkySportNBA : ?? ANTHONY DAVIS SULLA SIRENA? ?? AD spara la tripla della vittoria ?? E i Lakers volano sul 2-0 #SkyNBA #NBA - Sport_Mediaset : #Nba, finale #WesternConferenceFinals : #DavisVP2 la vince alla sirena, #Lakers sul 2-0 #SportMediaset… - BasketItalyit : @AntDavis23 sulla sirena regala gara 2 ai @Lakers nella serie valida per la finale di Conference contro i @nuggets… - CommentiNba : #Lakers 105 #Nuggets 103 • ( 2 - 0 ) Denver entra in campo bene, lucida fino alla fine. Dall'altra parte però hai D… - ema01620 : RT @SkySportNBA: ?? ANTHONY DAVIS SULLA SIRENA? ?? AD spara la tripla della vittoria ?? E i Lakers volano sul 2-0 #SkyNBA #NBA -

È arrivato anche il secondo successo in due sfide per i Los Angeles Lakers nella finale di Western Conference di NBA contro i Denver Nuggets. Ma, dopo una larga vittoria all'esordio della serie, ...Al suo primo canestro decisivo in carriera nei play-off Nba, il lungo di Los Angeles ha ... spiegato Davis dopo aver regalato il successo ai Lakers gridando "Kobe", "perché Bryant quel tiro ...Ma in questa circostanza sarà tutto terribilmente più complicato: nella storia dell'Nba, nessuna squadra è mai riuscita a recuperare uno svantaggio di 0-2 in una serie al meglio delle sette partite ...