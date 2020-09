Napoli, visite gratuite al Castel dell’Ovo: ecco quando (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Castel dell’Ovo apre al pubblico gratuitamente la Sala dell’Arco Maggiore e del Bastione del Principale organizzando delle visite straordinarie sabato 26 e domenica 27 settembre. Un appuntamento che si rinnova che è stato fortemente voluto dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo per riaffermare la centralità del patrimonio culturale e del suo valore storico, artistico, identitario. Anche per il 2020, il Segretariato regionale Mibact per la Campania aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio offrendo la possibilità di scoprire scorci e prospettive di Castel dell’Ovo, luogo di straordinaria rilevanza storico-artistica e paesaggistica. I visitatori potranno accedere, eccezionalmente, ad alcuni spazi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Ildell’Ovo apre al pubblico gratuitamente la Sala dell’Arco Maggiore e del Bastione del Principale organizzando dellestraordinarie sabato 26 e domenica 27 settembre. Un appuntamento che si rinnova che è stato fortemente voluto dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo per riaffermare la centralità del patrimonio culturale e del suo valore storico, artistico, identitario. Anche per il 2020, il Segretariato regionale Mibact per la Campania aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio offrendo la possibilità di scoprire scorci e prospettive didell’Ovo, luogo di straordinaria rilevanza storico-artistica e paesaggistica. I visitatori potranno accedere, eccezionalmente, ad alcuni spazi ...

mirkocalemme : #Milik rientrato in Italia, conclusa prima parte delle visite. L'attaccante, però, al momento torna a #Napoli: non… - michaelddr6 : @tuttapposter @vulta10 la ricostruzione è chiara, se salta tutto è perché la Roma ha richiesto nuove clausole al Na… - infoitsport : Sky - Milik, ok le visite in Svizzera: ora vuole risolvere le pendenze col Napoli - BiagioSdC : '#Friedkin dopo le visite mediche di #Milik ha chiesto uno sconto al #Napoli qualora si infortunasse.'@aleaus81… - VPanatta : 'Paratici e Fienga non avevano fatto i conti con Friedkin, che ha bloccato l’operazione dopo le visite mediche di M… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli visite Open House Napoli 2020: visite guidate gratuite in 130 edifici e luoghi solitamente non accessibili Napoli da Vivere Valzer attaccanti, De Laurentiis ritarda Milik alla Roma e Dzeko alla Juventus

La scorsa settimana, sembrava ormai vicino alla conclusione il valzer degli attaccanti che avrebbe portato Arek Milik alla Roma e Edin Dzeko alla Juventus. Ma adesso ci sarebbero dei ritardi sulla tab ...

Repubblica - ADL rimugina su ogni cavillo su Milik: vuole ostacolare Juve e Roma

C'è lo zampino di Aurelio De Laurentiis nei ritardi che stanno rallentando la trattattiva tra Napoli e Roma per Arek Milik e di conseguenza tra giallorossi e Juve per Edin Dzeko. Questo è quanto scriv ...

Morata alla Juve in prestito dall’Atletico Madrid: svolta di mercato per i bianconeri

La Juventus potrebbe presto riabbracciare Alvaro Morata. Le ultime indiscrezioni sulla caccia al bomber sul mercato della Juventus arrivano dalla Spagna e raccontano dell'apertura dell'Atletico Madrid ...

La scorsa settimana, sembrava ormai vicino alla conclusione il valzer degli attaccanti che avrebbe portato Arek Milik alla Roma e Edin Dzeko alla Juventus. Ma adesso ci sarebbero dei ritardi sulla tab ...C'è lo zampino di Aurelio De Laurentiis nei ritardi che stanno rallentando la trattattiva tra Napoli e Roma per Arek Milik e di conseguenza tra giallorossi e Juve per Edin Dzeko. Questo è quanto scriv ...La Juventus potrebbe presto riabbracciare Alvaro Morata. Le ultime indiscrezioni sulla caccia al bomber sul mercato della Juventus arrivano dalla Spagna e raccontano dell'apertura dell'Atletico Madrid ...