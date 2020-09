Napoli rischio inquinamento voto, l’allarme di Ruotolo: “Più controlli” (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – C’è tensione nei seggi elettorali di Napoli e provincia dove si stanno registrando votazioni sospette. “Continuano a giungere notizie e segnalazioni di irregolarità nel voto. Ritengo che sia opportuno che la Prefettura di Napoli intensifichi, in particolare, i controlli nei pressi dei seggi elettorali per garantire serenità e correttezza nello svolgimento del diritto al voto”. Lo chiede il senatore Sandro Ruotolo del gruppo misto che lancia l’allarme. “In queste ore stiamo registrando notizie di tentativi di inquinare del voto – sottolinea Ruotolo – c’è il caso di Frattamaggiore dove esponenti di partiti politici avrebbero ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– C’è tensione nei seggi elettorali die provincia dove si stanno registrando votazioni sospette. “Continuano a giungere notizie e segnalazioni di irregolarità nel. Ritengo che sia opportuno che la Prefettura diintensifichi, in particolare, i controlli nei pressi dei seggi elettorali per garantire serenità e correttezza nello svolgimento del diritto al”. Lo chiede il senatore Sandrodel gruppo misto che lancia l’allarme. “In queste ore stiamo registrando notizie di tentativi di inquinare del– sottolinea– c’è il caso di Frattamaggiore dove esponenti di partiti politici avrebbero ...

DiMarzio : Tre positivi al #coronavirus nello #SportingLisbona: annullata #SportingNapoli - huge1961 : RT @AssaggiDiVersi: Addirittura in molte, troppe zone di #Napoli le #PisteCiclabili nascono e muoiono dopo poche centinaia di metri, per po… - PSchioppa : #elezioniregionali #Napoli tutto ok per il rischio covid tranne la permanenza in cabina elett dovuta alla grandezza… - Notiziedi_it : Napoli, 242 dipendenti Anm impegnati per le elezioni: servizio trasporti a rischio - Skysurfer72 : RT @DiegoBergamasc2: @Skysurfer72 C'era il rischio di perdere qualche punto nei confronti dell'inter......(Piccinini)...ma perché l'Inter..… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rischio Napoli rischio inquinamento voto, l'allarme di Ruotolo: "Più controlli" anteprima24.it Gravina: "Pochi 1000 tifosi allo stadio, serve apertura proporzionale"

ROMA - Dalla riapertura graduale degli stadi agli investimenti nello sport, passando da una rivoluzione dei format dei campionati alla nazionale. È un Gabriele Gravina a 360° quello che parla ai micro ...

Napoli, hai una freccia in più: che impatto Osimhen!

Quella di tenerlo in panchina, ieri pomeriggio, non l'ha colto di sorpresa, gliene aveva parlato, Gattuso, durante la settimana di un'eventualità del genere. Così, l'attaccante nigeriano si è accomoda ...

Pallanuoto, Coppa Italia: si qualifica il Posillipo!

NAPOLI – Si qualifica il Posillipo che accede alla fase successiva! Nella terza e ultima delle tre gare complessive per le qualificazioni di Coppa Italia alla Scandone, seconda per i rossoverdi, i rag ...

ROMA - Dalla riapertura graduale degli stadi agli investimenti nello sport, passando da una rivoluzione dei format dei campionati alla nazionale. È un Gabriele Gravina a 360° quello che parla ai micro ...Quella di tenerlo in panchina, ieri pomeriggio, non l'ha colto di sorpresa, gliene aveva parlato, Gattuso, durante la settimana di un'eventualità del genere. Così, l'attaccante nigeriano si è accomoda ...NAPOLI – Si qualifica il Posillipo che accede alla fase successiva! Nella terza e ultima delle tre gare complessive per le qualificazioni di Coppa Italia alla Scandone, seconda per i rossoverdi, i rag ...