NADEF | Governo al lavoro | verso calo del PIL a una cifra

(Di lunedì 21 settembre 2020) E’ tempo di numeri. La Nota di aggiornamento del Def () dovrebbe essere approvata dalil 28 o 29 settembre. Lo ha anticipato il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri parlando ieri ad un evento del “Cortile di Francesco” ad Assisi precisando che”stiamo materialmente redigendo la, la approveremo in consiglio dei ministri il 28-29 settembre”. Primo test, dunque, per la politica economica dopo le urne e in vista dell’autunno. Come anticipato nei giorni scorsi dallo stesso Titolare del Tesoro, ilsi appresta a rivedere le stime programmatiche alla luce dell’impatto generato dall’epidemia Covid pronto a mettere nero su bianco una caduta del Pil intorno al 9% nel 2020, più pesante di quella prevista nel Def di ...