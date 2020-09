MOVIOLA Milan-Bologna | ingenuità di Dijks | espulsione per doppia ammonizione

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 settembre 2020) Doppio cartellino giallo, il secondo a soli tre minuti dalla fine. Termina con un’ingenuità clamorosa la partita diin, posticipo della prima giornata del campionato di Serie A 2020-21. Dopo aver rimediato il primo giallo per un duro intervento da dietro ai danni di Castillejo nel finale di primo tempo,si è reso protagonista di un’altrapiuttosto evitabile. Nel tentativo di fermare la ripartenza di Saelemaekers,ha trattenuto l’avversario nella metà campo rossonera rimediando il secondo giallo che gli è valsa l’. Ingenuità non da poco che lo terrà fuori in occasione della seconda giornata.