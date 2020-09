MOVIOLA Milan-Bologna: Bennacer atterrato da Orsolini, rigore col Var. Ibra gol (VIDEO) (Di lunedì 21 settembre 2020) Il primo rigore della stagione arriva da Milan-Bologna. A inizio ripresa del posticipo della prima giornata sono i rossoneri a usufruire del primo penalty assegnato da La Penna dopo la correzione del Var. Netto il contatto tra Bennacer e Orsolini in area rossoblù con il direttore di gara che inizialmente decreta punizione da fuori area ma pochi secondi più tardi viene corretto dal Var. Ibrahimovic, dal dischetto, non fallisce. Leggi su sportface (Di lunedì 21 settembre 2020) Il primodella stagione arriva da. A inizio ripresa del posticipo della prima giornata sono i rossoneri a usufruire del primo penalty assegnato da La Penna dopo la correzione del Var. Netto il contatto train area rossoblù con il direttore di gara che inizialmente decreta punizione da fuori area ma pochi secondi più tardi viene corretto dal Var.himovic, dal dischetto, non fallisce.

