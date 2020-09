Morata, UNICA alternativa credibile a Dzeko. Intanto, Edin e Milik prigionieri (Di lunedì 21 settembre 2020) Alvaro Morata si avvicina sempre più sensibilmente alla Juve. Prestito oneroso da 10 milioni, altri 45 per il diritto di riscatto. L’UNICA alternativa credibile a Dzeko: l’anticipazione di Deportes Cuatro conferma quanto vi avevamo raccontato tra il 10 (il nome di Morata fu accostato da Sportitalia per la prima volta ai bianconeri) e il 26 agosto. A conferma che la Juve non era pronta a chiudere per Giroud, come ci avevano fatto credere, neanche per Lacazette e Cavani, nomi in libertà e senza senso uno dietro l’altro. I nomi erano due, al netto della suggestione Suarez che è andata a sbattere sulla vicenda passaporto: Dzeko e Morata, con la possibilità di prendere Kean come quarta punta. Certo, è un ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 settembre 2020) Alvarosi avvicina sempre più sensibilmente alla Juve. Prestito oneroso da 10 milioni, altri 45 per il diritto di riscatto. L’: l’anticipazione di Deportes Cuatro conferma quanto vi avevamo raccontato tra il 10 (il nome difu accostato da Sportitalia per la prima volta ai bianconeri) e il 26 agosto. A conferma che la Juve non era pronta a chiudere per Giroud, come ci avevano fatto credere, neanche per Lacazette e Cavani, nomi in libertà e senza senso uno dietro l’altro. I nomi erano due, al netto della suggestione Suarez che è andata a sbattere sulla vicenda passaporto:, con la possibilità di prendere Kean come quarta punta. Certo, è un ...

fedesa28 : RT @DavideWap: @mirkocalemme Per me l’unica squadra che ci guadagna è la Roma: morata non vale assolutamente dzeko; a noi invece ci rimane… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Pedullà: 'Juventus, Morata è l'unica alternativa credibile a Dzeko' - juve_magazine : SPORTITALIA - Pedullà: 'Juventus, Morata è l'unica alternativa credibile a Dzeko' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Pedullà: 'Juventus, Morata è l'unica alternativa credibile a Dzeko' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Pedullà: 'Juventus, Morata è l'unica alternativa credibile a Dzeko' -

Ultime Notizie dalla rete : Morata UNICA Morata, UNICA alternativa credibile a Dzeko. Intanto, Edin e Milik prigionieri alfredopedulla.com Sportitalia - Milik prigioniero di ADL: oggi nuovo incontro con gli agenti per una soluzione, le ultime

"Milik è sempre più prigioniero del Napoli, degli stipendi da lasciare dopo il contenzioso, della Roma che lo ha aspettato". Lo scrive sul suo sito il giornalista Alfredo Pedullà che aggiunge: "Una ba ...

PFM canta De André – Anniversary, rinviate a Marzo 2021 le ultime date

A causa dell’emergenza sanitaria e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica, sono state RINVIATE A MARZO le ultime date del fortunatissimo tour “PFM canta De André ...

Spunta il nome di Morata per l’attacco. Romero all’Atalanta: ultime notizie di mercato della Juventus

Le ultime notizie del 5 settembre sulle trattative di mercato della Juventus con acquisti e cessioni in diretta. Davanti ai problemi per Edin Dzeko e Luis Suarez, la Juventus ha nuovamente riallacciat ...

"Milik è sempre più prigioniero del Napoli, degli stipendi da lasciare dopo il contenzioso, della Roma che lo ha aspettato". Lo scrive sul suo sito il giornalista Alfredo Pedullà che aggiunge: "Una ba ...A causa dell’emergenza sanitaria e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica, sono state RINVIATE A MARZO le ultime date del fortunatissimo tour “PFM canta De André ...Le ultime notizie del 5 settembre sulle trattative di mercato della Juventus con acquisti e cessioni in diretta. Davanti ai problemi per Edin Dzeko e Luis Suarez, la Juventus ha nuovamente riallacciat ...