Morata torna alla Juventus! Domani le visite a Torino (Di lunedì 21 settembre 2020) È proprio vero, certi amori non finiscono mai, fanno dei giri immensi e poi ritornano. E l'amore tra Morata e la Juventus non si è mai affievolito, anzi. Pirlo avrà l'attaccante che ha tanto richiesto, non sarà uno tra Suarez e Dzeko ma Alvaro Morata, che già Domani sarà a Torino. È tutto fatto per il ritorno dello spagnolo in bianconero, Domani sarà la giornata per le ultime pratiche burocratiche e per le visite mediche di rito.IL RITORNO DI Moratacaption id="attachment 988541" align="alignnone" width="1024" Morata (getty images)/captionSarà un affare da 45 milioni più 9 di bonus, queste le cifre della trattativa tra la Juventus e l'Atletico Madrid. La formula invece ...

