Morata Juventus, "Sky Sport": Paratici torna pesantemente sull'ex Real (Di lunedì 21 settembre 2020) Morata Juventus – La situazione Edin Dzeko, come sappiamo, è in Stand by per un problema economico interno relativo al Napoli e Milik che non sbloccherebbe l'operazione. Il bosniaco spinge per vestire la maglia bianconera ma i tempi stringono e la necessità di avere un centroavanti per Pirlo sta diventando impellente. La prossima sfida, contro la Roma, potrebbe già essere molto importante per l'andamento del campionato e la Juventus sotto questo punto di vista vuole tutelarsi garantendo all'allenatore una rosa completa con tanto di attaccante. L'ultima clamorosa indiscrezione spagnola vedrebbe un ritorno di fiamma di Alvaro Morata pronto per vestire nuovamente la maglia bianconera. Morata Juventus, affare imminente Alvaro ritornerebbe ...

