Mondo TV Suisse chiude semestre in utile | ricavi in calo

TVilin, a dispetto delfatturato rispetto al 2019, che beneficiava della vendita non ricorrente di Yoohoo and friends a Netflix per 1,1 milioni. La media company ha chiuso il periodo conper 0,8 milioni di franchi svizzeri, indel 56% rispetto agli oltre 1,7 milioni del primo2019. Parallelamente, l'EBITDA è sceso del 60% a 489 migliaia CHF e l'EBIT del 64% a 420 migliaia di CHF, mentre il risultato netto di periodo è positivo per 302 mila CHF (era positivo per circa 944 mila CHF nel primo2019). La Posizione Finanziaria Netta fa emergere un indebitamento di 614 mila CHF, contro un indebitamento di 529 ...

(Teleborsa) - Mondo TV Suisse chiude il semestre in utile, a dispetto del calo fatturato rispetto al 2019, che beneficiava della vendita non ricorrente di Yoohoo and friends a Netflix per 1,1 milioni.Il Consiglio di Amministrazione della Mondo TV Suisse ha approvato in data odierna i risultati al 30 giugno 2020 redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. La società chiude il seme ...Si chiamano "Lavaux", "Romandie", "Moléson", "Lausanne", "Geneva" o "Aventicum" e sono registrate al porto di Basilea, dove però non getteranno mai l'ancora viste le loro dimensioni e il loro tonnella ...