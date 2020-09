Mondiale Enduro, brilla il talento Verona, Oldrati ok, Holcombe vince (Di lunedì 21 settembre 2020) Una lunga serie di podi in pratica tutti dei piloti e delle case Made in Italy! Questa la sintesi del GP di Francia disputato a Requista nella regione dell'Occitana 120 km a est di Tolosa che ha ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 21 settembre 2020) Una lunga serie di podi in pratica tutti dei piloti e delle case Made in Italy! Questa la sintesi del GP di Francia disputato a Requista nella regione dell'Occitana 120 km a est di Tolosa che ha ...

Mondiale enduro in Francia, brilla il talento Verona, Oldrati ok, Holcombe vince La Gazzetta dello Sport

Archiviata con successo la gara dedicata alle E-MTB – mountain bike elettriche – di sabato, oggi è stata la volta delle mountain bike tradizionali, con la “Vittoria EWS Pietra Ligure”, competizione de ...

Enduro: Vittoria EWS Pietra Ligure nel segno dei biker francesi

Enduro a pietra Ligure, 300 rider oggi e domani in gara per le World Series

