Moglie mette il lassativo nella birra al marito: lo scherzo sfiora la tragedia. Quello che è accaduto ha lasciato l'uomo davvero con l'amaro in bocca: e be', non solo! Meglio soli che male accompagnati. Se dicono che il matrimonio sia la tomba dell'amore, questa storia stava davvero per sfiorare la tragedia.

Ultime Notizie dalla rete : Moglie mette Moglie mette il lassativo nella birra al marito: lo scherzo sfiora la tragedia Yeslife Picchia la moglie, arrestato ma poi rimesso in libertà

L’aggressione è avvenuta sotto gli occhi terrorizzati delle due figlie piccole. Dalla polizia è partita la richiesta al magistrato per l’attivazione del codice rosso PIOMBINO. L’ha picchiata davanti a ...

Padre uccide figlio di 11 anni e si suicida/ Rivara, ex moglie “Vigliacco, le colpe…”

Un operaio di Rivara nel Canavese uccide il figlio di 11 anni, poi si spara. L’ultimo messaggio, un atto d’accusa contro l’ex compagna, su FB. La donna “vigliacco!” Ha prima scritto un lungo sfogo su ...

Stramilionario molla tutto e viaggia gratis con la famiglia nei posti più belli del mondo Il segreto Video mozzafiato

Chi non ha mai sognato di mollare tutto e partire con i propri cari per un viaggio intorno al mondo che dura tutta la vita? È passato dal sogno alla realtà Garrett Gee, un ragazzo americano diventato ...

