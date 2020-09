Miozzo Cts | “Riempire gli stadi è follia | ricordo le conseguenze di Atalanta-Valencia”

(Di lunedì 21 settembre 2020) “A chi preme per riaprire glivorrei ricordare ledrammatiche che ha avuto-Valencia del 19 febbraio scorso. In questo momento abbiamo altre priorità, pensare di riempire gli spalti sarebbe una“. Queste le parole di Agostino, il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in un’intervista al Corriere della Sera. Poi enuncia i problemi che secondo lui limitano l’apertura degli: “Il primo è la vicinanza tra le persone, il momento in cui si esulta, quello in cui si protesta – racconta-. Poi ci sono gli ingressi, quando ci si accalca alle biglietterie e ai varchi di accesso, e il deflusso. Aprire con più di mille spettatori è in questo particolare momento impensabile, il mondo ...

