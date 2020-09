Milioni di merci viaggeranno verso l’Europa. Peccato per il ‘tappo’ che troveranno a Milano (Di lunedì 21 settembre 2020) di Paolo Rossi Stiamo facendo il terzo valico dei Giovi, 6 binari per portare Milioni di tonnellate di merci dal porto di Genova verso il nord Europa…. magari! In realtà tutte queste merci, se mai ci saranno, troveranno un bellissimo tappo a Milano oltre il quale sarà difficilissimo proseguire. La recente inaugurazione del tunnel del Monte Ceneri in Ticino, ad opera delle Ferrovie Svizzere, infatti segna l’abbattimento dell’ultimo significativo ostacolo al quadruplicamento dell’intero asse ferroviario del Gottardo. Restano solo i due brevi tratti tra Arth-Goldau ed Erstfeld e tra Biasca e Bellinzona, poi tutta la tratta tra Lugano e Milano… considerando quello che hanno speso le ferrovie svizzere in 25 anni pochi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) di Paolo Rossi Stiamo facendo il terzo valico dei Giovi, 6 binari per portaredi tonnellate didal porto di Genovail nord Europa…. magari! In realtà tutte queste, se mai ci saranno,un bellissimo tappo aoltre il quale sarà difficilissimo proseguire. La recente inaugurazione del tunnel del Monte Ceneri in Ticino, ad opera delle Ferrovie Svizzere, infatti segna l’abbattimento dell’ultimo significativo ostacolo al quadruplicamento dell’intero asse ferroviario del Gottardo. Restano solo i due brevi tratti tra Arth-Goldau ed Erstfeld e tra Biasca e Bellinzona, poi tutta la tratta tra Lugano e… considerando quello che hanno speso le ferrovie svizzere in 25 anni pochi ...

clikservernet : Milioni di merci viaggeranno verso l’Europa. Peccato per il ‘tappo’ che troveranno a Milano - Noovyis : (Milioni di merci viaggeranno verso l’Europa. Peccato per il ‘tappo’ che troveranno a Milano) Playhitmusic - - InfoMarittime : Movimenta oltre la metà delle sue merci su treno. Risultato frutto di anni di investimenti da centinaia di milioni.… - SanMarino_RTV : #RIMINI Evasione fiscale per oltre 425 milioni: scattano i sigilli in un'azienda di trasporto merci - wamnews_italian : Dubai Customs promuove la cooperazione con gli Stati Uniti e Francia sulla lotta contro la contraffazione e ricicla… -

Ultime Notizie dalla rete : Milioni merci Milioni di merci viaggeranno verso l’Europa. Peccato per il ‘tappo’ che troveranno a Milano Il Fatto Quotidiano La città del futuro: riqualificazione di San Giovanni, albergo e ristorante nell’ex scalo merci

È firmato da tre giovani architetti tutti con radici nel Comasco il progetto di riqualificazione dell’area San Giovanni, in via Regina Teodolinda, in città. La studio A+B2 Architettura di Como è forma ...

Ortofrutta, Covid e allarme manodopera nei campi non frenano la crescita

6 milioni di tonnellate di merce esportata e una crescita a valore del 7,6%. La consueta fotografia Istat rielaborata da Fruitimprese descrive un settore in buona salute, con una bilancia commerciale ...

AV Napoli-Bari: finanziamento di 2 miliardi dalla Bei

Via libera dalla Banca Europea per gli Investimenti (Bei) a un finanziamento di 2 miliardi di euro d ...

È firmato da tre giovani architetti tutti con radici nel Comasco il progetto di riqualificazione dell’area San Giovanni, in via Regina Teodolinda, in città. La studio A+B2 Architettura di Como è forma ...6 milioni di tonnellate di merce esportata e una crescita a valore del 7,6%. La consueta fotografia Istat rielaborata da Fruitimprese descrive un settore in buona salute, con una bilancia commerciale ...Via libera dalla Banca Europea per gli Investimenti (Bei) a un finanziamento di 2 miliardi di euro d ...