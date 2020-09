Milik, possibile futuro in Premier: si fa avanti il Tottenham (Di martedì 22 settembre 2020) La trattativa con la Roma sembra ormai essere saltata definitivamente e il Napoli è alla ricerca di una squadra dove piazzare Milik per evitare di perderlo a 0 durante la prossima sessione di mercato. Leggi su tuttonapoli (Di martedì 22 settembre 2020) La trattativa con la Roma sembra ormai essere saltata definitivamente e il Napoli è alla ricerca di una squadra dove piazzareper evitare di perderlo a 0 durante la prossima sessione di mercato.

GioGorgoglione : @aleaus81 Sisi Ale ho inteso. C'è gente che da anni sparava a zero sulla società a prescindere. Faziosamente. Sono… - FinallySisa : RT @NickCecca: Milik si riapre la pista estera, possibile futuro in Inghilterra - SimoneLoScrigno : @federicocasotti Solo io vedo il possibile Milik a zero in prossimo anno? - DonisJacopo : @Solano_56 John ma ti sembra possibile che la Roma tenga Dzeko e prenda Milik? Io dico magari, ma ci credo molto poco... - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - Ceccarini: 'Milik: si riapre la pista estera, possibile futuro in Inghilterra' -

Ultime Notizie dalla rete : Milik possibile MERCATO - Ceccarini: "Milik: si riapre la pista estera, possibile futuro in Inghilterra" Napoli Magazine Mercato: il Psg piomba su Koulibaly, Milik verso la Premier

Milik, futuro in Premier? Morata alla Juve rischia di diventare ... ha messo nel mirino anche Antonio Candreva per un possibile derby di mercato con il Genoa. Spezia, preso Estevez. Spal vicina a ...

Roma, il piano di Friedkin: Allegri più Paratici

Nessuno mette in croce Fonseca per il pari deludente del Bentegodi. Anche se sui social, la tifoseria gli rimprovera qualche scelta fatta prima e durante il match con il Verona. Di sicuro lo sguardo d ...

Milik, futuro in Premier? Morata alla Juve rischia di diventare ... ha messo nel mirino anche Antonio Candreva per un possibile derby di mercato con il Genoa. Spezia, preso Estevez. Spal vicina a ...Nessuno mette in croce Fonseca per il pari deludente del Bentegodi. Anche se sui social, la tifoseria gli rimprovera qualche scelta fatta prima e durante il match con il Verona. Di sicuro lo sguardo d ...