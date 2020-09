Milik-Dzeko, pista bloccata: la Juventus vira su Morata, c'è l'accordo con l'Atletico Madrid (Di lunedì 21 settembre 2020) Dzeko si allontana, viste le difficoltà della trattativa con Milik. La Juventus affonda decisa per Morata, trovato l'accordo per riportare lo spagnolo a Torino. Leggi su 90min (Di lunedì 21 settembre 2020)si allontana, viste le difficoltà della trattativa con. Laaffonda decisa per, trovato l'per riportare lo spagnolo a Torino.

romeoagresti : La #Juventus ha deciso di non aspettare più la fase di stanca #Dzeko-#Milik. Avanti tutta su #Morata, alla ricerca… - DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma-#Milik, #Dzeko-#Juventus: tutto in standby - mirkocalemme : #Dzeko - #Milik è ormai molto difficile, ma alle 17:09 NON è ancora saltata - russ_mario1 : In poche settimane: - manda via kolarov e Dzeko - offre 5M all'anno per Milik - tratta de Sciglio - perde 3 a 0… - pauloflorenz : RT @salpaladino: La Roma avrebbe fatto una mega plusvalenza con Dzeko... il Napoli avrebbe ceduto Milik senza rischiare di perderlo a zero… -