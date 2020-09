Milano, marocchino pretende di sposarsi con una 15enne: minacce di morte alla madre (Di lunedì 21 settembre 2020) Un uomo in forte stato di agitazione, che stava minacciando una donna in via Molise a Milano è stato arrestato dai carabinieri. Si tratta di un immigrato marocchino classe 1998, in Italia nullafacente, pregiudicato. Sul posto, la vittima, identificata marocchina classe 1981, ha riferito che l’uomo, dichiarandosi innamorato della figlia minorenne (quindicenne), da circa dieci giorni si presentava sotto casa con modi violenti. Voleva portarla in Marocco al fine di contrarre matrimonio. Nella mattinata quindi, all’ennesimo diniego della madre, il giovane dava nuovamente in escandescenza, danneggiando il portone di ingresso del condominio e minacciandola di morte. Brandiva tra le mani un cacciavite. L’uomo è stato bloccato dai militari quando ancora si trovava in prossimità ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 settembre 2020) Un uomo in forte stato di agitazione, che stava minacciando una donna in via Molise aè stato arrestato dai carabinieri. Si tratta di un immigratoclasse 1998, in Italia nullafacente, pregiudicato. Sul posto, la vittima, identificata marocchina classe 1981, ha riferito che l’uomo, dichiarandosi innamorato della figlia minorenne (quindicenne), da circa dieci giorni si presentava sotto casa con modi violenti. Voleva portarla in Marocco al fine di contrarre matrimonio. Nella mattinata quindi, all’ennesimo diniego della, il giovane dava nuovamente in escandescenza, danneggiando il portone di ingresso del condominio e minacciandola di. Brandiva tra le mani un cacciavite. L’uomo è stato bloccato dai militari quando ancora si trovava in prossimità ...

AMorelliMilano : Nell’accogliente #Milano di Sala, marocchino si scaglia con calci e pugni contro gli agenti, intervenuti per sedare… - leggoit : Milano, marocchino minaccia una donna perché vuole sposarne la figlia 15enne, arrestato - SecolodItalia1 : Milano, marocchino pretende di sposarsi con una minorenne: minacce di morte alla madre - SalvatoreBelliz : RT @GiancarloDeRisi: 'Se non ho soldi faccio le rapine' Un marocchino, che bivacca davanti alla Stazione di Milano parla chiaro: “Quando h… - Giorgio_SSL : RT @GiancarloDeRisi: 'Se non ho soldi faccio le rapine' Un marocchino, che bivacca davanti alla Stazione di Milano parla chiaro: “Quando h… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano marocchino Milano, marocchino minaccia una donna perché vuole sposarne la figlia 15enne, arrestato Leggo.it Si innamora di una 15enne e vuole 'rapirla' per portarla in Marocco e sposarla: arrestato

Per dieci giorni ha continuato ad andare sotto quello stesso portone. Per più di una settimana ha reso la vita di quella donna un inferno. Quindi, totalmente fuori controllo, ha cercato di entrare a m ...

Fiume Adda, trovato un cadavere: forse la ragazzina scomparsa che il papà continuava a cercare

Si terrà domani pomeriggio nella Camera mortuaria dell ' ospedale di Sondrio il riconoscimento ufficiale da parte dei familiari del cadavere riaffiorato oggi dalle acque dell'Adda, ma ormai non ci son ...

Cadavere affiora nell'Adda, forse è di una giovane scomparsa da giorni

La ragazzina non e' mai piu' stata ritrovata, nonostante giorni e giorni di intense ricerche. Ogni giorno, da quando era rientrato dal Marocco poco dopo la tragedia, il padre, Hamed Ben Duod, 37 anni, ...

Per dieci giorni ha continuato ad andare sotto quello stesso portone. Per più di una settimana ha reso la vita di quella donna un inferno. Quindi, totalmente fuori controllo, ha cercato di entrare a m ...Si terrà domani pomeriggio nella Camera mortuaria dell ' ospedale di Sondrio il riconoscimento ufficiale da parte dei familiari del cadavere riaffiorato oggi dalle acque dell'Adda, ma ormai non ci son ...La ragazzina non e' mai piu' stata ritrovata, nonostante giorni e giorni di intense ricerche. Ogni giorno, da quando era rientrato dal Marocco poco dopo la tragedia, il padre, Hamed Ben Duod, 37 anni, ...