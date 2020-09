Milan, Rangnick rivela: “La firma di Ibrahimovic era una contraddizione” (Di lunedì 21 settembre 2020) “Non si tratta di me o del fatto che non mi piaccia Ibrahimovic. Perché non dovrei? A 38 anni è ancora in ottima forma. Può ancora essere decisivo per vincere le partite. Ma la domanda è: quale percorso vuoi percorrere? Cos’è il Milan? Per me, la firma di Ibrahimovic all’epoca era una contraddizione in sé, a causa della strategia che volevano seguire”. Lo ha detto Ralf Rangnick, intervistato dal Financial Times, ritornando sulla decisione di non approdare alla guida del Milan in estate. Leggi su sportface (Di lunedì 21 settembre 2020) “Non si tratta di me o del fatto che non mi piaccia. Perché non dovrei? A 38 anni è ancora in ottima forma. Può ancora essere decisivo per vincere le partite. Ma la domanda è: quale percorso vuoi percorrere? Cos’è il? Per me, ladiall’epoca era una contraddizione in sé, a causa della strategia che volevano seguire”. Lo ha detto Ralf, intervistato dal Financial Times, ritornando sulla decisione di non approdare alla guida delin estate.

NandoPiscopo1 : @marcullo02 Ci manca solo: 'Rangnick voleva Pirlo come allenatore nel 2021/2022 per il milan' (Der Professor) - sportface2016 : #Rangnick ritorna sul mancato approdo al #Milan - MilanPress_it : Rangnick torna a parlare di Milan e di Ibra???? - smxworld : RT @scar15385: Quando sei Rangnick e non parli di Milan per 36 minuti - GurzoBahri : RT @Liguglia: Rangnick dice che la firma di Ibra pare un controsenso rispetto alle intenzioni dichiarate del Milan (giovani da valorizzare… -