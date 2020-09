Milan, i convocati di Pioli per il Bologna: la decisione su Ante Rebic e Paquetà (Di lunedì 21 settembre 2020) L'elenco dei convocati di Stefano Pioli e le ultimissime per Milan-Bologna di questa sera. Gli aggiornamenti Leggi su 90min (Di lunedì 21 settembre 2020) L'elenco deidi Stefanoe le ultimissime perdi questa sera. Gli aggiornamenti

DiMarzio : #Milan, i convocati di #Pioli in vista di #MilanBologna - AntoVitiello : Lucas #Paquetà assente tra i convocati del #Milan per scelta tecnica - sportli26181512 : Milan, contro il Bologna out Romagnoli, Conti, Musacchio e Leao: Nella lista dei convocati di Stefano Pioli per il… - clikservernet : Milan, i convocati di Pioli per il Bologna: c’è Paquetà insieme a Rebic - Noovyis : (Milan, i convocati di Pioli per il Bologna: c’è Paquetà insieme a Rebic) Playhitmusic - -