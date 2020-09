Milan, c'è sempre Ibrahimovic: doppietta al Bologna e 2-0, la Serie A inizia com'era finita (Di lunedì 21 settembre 2020) Basta Ibrahimovic al Milan per iniziare bene la Serie A, là dove aveva finito. Non sarà stato il 5-1 scintillante dello scorso campionato, in piena ripresa post-Covid, ma i rossoneri di Mister Pioli si sbarazzano del Bologna con un altro risultato comodo, 2-0 a San Siro. Oggi come allora, brilla Ibra autore di una doppietta con un gol per tempo: al 35' di testa, con un gran colpo di testa da centro area, e al 51' su rigore con un destro potente dopo il fallo fischiato a Orsolini su Bennacer. La squadra di casa domina quando la partita è "calda" e nel finale concede qualcosa agli emiliani, che sbattono su Donnarumma e colpiscono un palo con Santander prima di chiudere bottega per l'espulsione di Dijks. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Bastaalperre bene laA, là dove aveva finito. Non sarà stato il 5-1 scintillante dello scorso campionato, in piena ripresa post-Covid, ma i rossoneri di Mister Pioli si sbarazzano delcon un altro risultato comodo, 2-0 a San Siro. Oggi come allora, brilla Ibra autore di unacon un gol per tempo: al 35' di testa, con un gran colpo di testa da centro area, e al 51' su rigore con un destro potente dopo il fallo fischiato a Orsolini su Bennacer. La squadra di casa domina quando la partita; "calda" e nel finale concede qualcosa agli emiliani, che sbattono su Donnarumma e colpiscono un palo con Santander prima di chiudere bottega per l'espulsione di Dijks.

AntoVitiello : Il #Milan apre le porte di #SanSiro a mille persone per la sfida contro il Bologna di domani sera e invita medici e… - acmilan : 'We are #ACMilan, we have to be ambitious' Coach Pioli's message ahead of our season opener is now on the app ????… - FBiasin : Questa cosa degli stadi aperti a 1000 spettatori è una mezza boiata, ma anche le boiate si possono trasformare in q… - ArmandaGelsomin : RT @Sport_Mediaset: #Milan, #Ibrahimovic: 'Se avessi avuto 20 anni ne avrei fatti altri due'. #MilanBologna #SportMediaset - TJDSBlog : RT @86_longo: ?? Conference call tra #Milan e gli agenti di #Ajer: pista viva -