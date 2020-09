Milan-Bologna, Maldini: “Sette anni che si parla di ritorno in Champions. Mercato? Abbiamo una priorità” (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Milan vuole continuare sulla scia della scorsa stagione dove ha giocato una seconda parte di stagione straordinaria.I rossoneri ambiscono a ritrovare quella qualificazione in Champions League che ormai manca davvero da tanto tempo, nel frattempo si gode i propri campioni in attesa di un colpo di Mercato last minute. Il direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi, ai microfoni di Sky nel corso del pre-partita tra il Milan e il Bologna, ha trattato diversi temi."Sono sette anni che si parla di Champions e non ci qualifichiamo. Credo che nella scorsa stagione sia stato creato qualcosa di diverso, e il progetto è stato confermato. I frutti si devono vedere: non ci è stato chiesto di andare in Champions, ma di provarci. Non ... Leggi su mediagol (Di lunedì 21 settembre 2020) Ilvuole continuare sulla scia della scorsa stagione dove ha giocato una seconda parte di stagione straordinaria.I rossoneri ambiscono a ritrovare quella qualificazione inLeague che ormai manca davvero da tanto tempo, nel frattempo si gode i propri campioni in attesa di un colpo dilast minute. Il direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi, ai microfoni di Sky nel corso del pre-partita tra ile il, ha trattato diversi temi."Sono setteche sidie non ci qualifichiamo. Credo che nella scorsa stagione sia stato creato qualcosa di diverso, e il progetto è stato confermato. I frutti si devono vedere: non ci è stato chiesto di andare in, ma di provarci. Non ...

AntoVitiello : Il #Milan apre le porte di #SanSiro a mille persone per la sfida contro il Bologna di domani sera e invita medici e… - DiMarzio : #Milan, le modalità di gestione dei 1000 spettatori in vista della sfida di domani contro il #Bologna - AntoVitiello : Il #Milan, in seguito all'ordinanza della Regione Lombardia di apertura degli impianti sportivi al pubblico, sta va… - Notiziedi_it : Milan-Bologna, ore 20.45: le formazioni ufficiali - ilNoso : San Siro e mille, tra dottori infermieri e operatori sanitari...che bello ci sono cori ed applausi. E ci siamo anc… -