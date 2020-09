Milan-Bologna, le formazioni ufficiali: c’è Rebic, fuori Tonali (Di lunedì 21 settembre 2020) Milan-Bologna, le formazioni ufficiali – Milan-Bologna è il posticipo della prima giornata di Serie A. Pioli conferma dieci undicesimi della formazione scesa in campo giovedì scorso in Europa League, l’unica novità è il ritorno dal 1′ di Rebic (squalificato in Europa). Panchina per il nuovo arrivato Tonali. Mihajlovic sceglie Palacio in attacco, col tridente Orsolini-Soriano-Barrow a supporto. In difesa, subito titolare a destra il nuovo acquisto De Silvestri. Di seguito, le formazioni ufficiali. Milan-Bologna, le formazioni ufficiali Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020), leè il posticipo della prima giornata di Serie A. Pioli conferma dieci undicesimi della formazione scesa in campo giovedì scorso in Europa League, l’unica novità è il ritorno dal 1′ di(squalificato in Europa). Panchina per il nuovo arrivato. Mihajlovic sceglie Palacio in attacco, col tridente Orsolini-Soriano-Barrow a supporto. In difesa, subito titolare a destra il nuovo acquisto De Silvestri. Di seguito, le, le: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, ...

AntoVitiello : Il #Milan apre le porte di #SanSiro a mille persone per la sfida contro il Bologna di domani sera e invita medici e… - DiMarzio : #Milan, le modalità di gestione dei 1000 spettatori in vista della sfida di domani contro il #Bologna - AntoVitiello : Il #Milan, in seguito all'ordinanza della Regione Lombardia di apertura degli impianti sportivi al pubblico, sta va… - LVLSPORTS_LV : 9/21/2020 Serie A AC Milan -1 (-125) vs Bologna - Ranjdar1988 : MILAN - BOLOGNA ???????? ???? -