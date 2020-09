Milan-Bologna: le formazioni ufficiali (Di lunedì 21 settembre 2020) A San Siro torna la Serie A. Il Milan vuole continuare lo straordinario momento di forma avviato dal ritorno in campo dopo il lockdown. I rossoneri sono imbattuti da quando si è tornati a giocare e l'ultimo k.o. risale a marzo, quando proprio a Milano si impose il Genoa di Davide Nicola. Contro avrà una squadra interessante come il Bologna, che vuole confermare l'ottimo processo di crescita mostrato nella scorsa stagione. Fischio d'inizio alle 20.45.LE formazioni ufficialiStefano Pioli e Sinisa Mihajlovic hanno scelto le loro formazioni ufficiali:Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 21 settembre 2020) A San Siro torna la Serie A. Ilvuole continuare lo straordinario momento di forma avviato dal ritorno in campo dopo il lockdown. I rossoneri sono imbattuti da quando si è tornati a giocare e l'ultimo k.o. risale a marzo, quando proprio ao si impose il Genoa di Davide Nicola. Contro avrà una squadra interessante come il, che vuole confermare l'ottimo processo di crescita mostrato nella scorsa stagione. Fischio d'inizio alle 20.45.LEStefano Pioli e Sinisa Mihajlovic hanno scelto le loro(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.(4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, ...

