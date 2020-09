Milan-Bologna: le formazioni ufficiali (Di lunedì 21 settembre 2020) Alle 20.45 in campo a San Siro per la sfida tra Milan e Bologna. Ecco le scelte di Pioli e Mihajlovic per la prima giornata di campionato: Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio Foto: sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 settembre 2020) Alle 20.45 in campo a San Siro per la sfida tra. Ecco le scelte di Pioli e Mihajlovic per la prima giornata di campionato:(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.(4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

