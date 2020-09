Milan Bologna, Ibrahimovic segna e Galliani si scatena in tribuna – VIDEO (Di lunedì 21 settembre 2020) Zlatan Ibrahimovic ha portato in vantaggio il Milan contro il Bologna e Adriano Galliani in tribuna ha esultato alla sua maniera Zlatan Ibrahimovic ha aperto le marcature in Milan Bologna con una capocciata su cross perfetto di Theo Hernandez. In tribuna, tra i mille presenti a San Siro, c’era anche Adriano Galliani. L’attuale ad del Monza si è lasciato andare ad un’esultanza delle sue, che hanno caratterizzato i suoi anni passati in rossonero. Dottor #Galliani pic.twitter.com/bAseGQlB2C — MilanISTAXXXL (@VECCHIOCUORE72) September 21, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Zlatanha portato in vantaggio ilcontro ile Adrianoinha esultato alla sua maniera Zlatanha aperto le marcature incon una capocciata su cross perfetto di Theo Hernandez. In, tra i mille presenti a San Siro, c’era anche Adriano. L’attuale ad del Monza si è lasciato andare ad un’esultanza delle sue, che hanno caratterizzato i suoi anni passati in rossonero. Dottor #pic.twitter.com/bAseGQlB2C —ISTAXXXL (@VECCHIOCUORE72) September 21, 2020 Leggi su Calcionews24.com

