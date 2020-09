Milan-Bologna | Ibrahimovic | “Avrei potuto fare più gol | almeno altri due! Sono come Benjamin Button”

(Di lunedì 21 settembre 2020) Doppietta di Zlatanae bottino pieno per il.E' terminata con il risultato finale di 2-0 la sfida tra i rossoneri guidati da Stefano Pioli e ildi Sinisa Mihajlovic. Nel tabellino, le marcaturestate messe a segno in entrambi i casi dall'attaccante dei rossoneri Zlatan, sempre più protagonista della rinascita del clubese. Al termine della gara contro gli emiliani, il centravanti con la maglia numero 11 ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.Serie A,2-0: sempre e solo Zlatan, Pioli riparte con una vittoria"Sto molto bene, sto lavorando al massimo. Oggi abbiamo vinto e di questofelice, peccato perché avrei ...

AntoVitiello : Il #Milan apre le porte di #SanSiro a mille persone per la sfida contro il Bologna di domani sera e invita medici e… - DiMarzio : #Milan, le modalità di gestione dei 1000 spettatori in vista della sfida di domani contro il #Bologna - SkySport : Milan-Bologna 2-0 Risultato finale ? ? #Ibrahimovic (35') ? rig. #Ibrahimovic (50') ? ? - h4nkf4n : RT @supersonico1986: Pagellone Milan-Bologna ?? 6,5 ??????? 7,5 ???? 6,5 ?? 6 ?? 7 ???? 6 ??????? 6,5 ?? 5 ?? 5,5 ?? 6,5 ???? 8 ?? 6 - Pall_Gonfiato : #MilanBFC: ecco le pagelle dei rossoblù ???? -

Ibra segna, il Milan vince. Dopo il successo nel preliminare di Europa League in Irlanda i rossoneri hanno battuto il Bologna per 2-0 nella prima giornata di Serie A 2020/2021 grazie alla doppietta ...Buona la prima per il Milan che batte 2-0 il Bologna a San Siro nel posticipo della prima giornata di Serie A. A decidere il match la doppietta di uno strepitoso Ibrahimovic leader tecnico ed emotivo ...