Milan Bologna, esordio in Serie A per Tonali con la maglia rossonera (Di lunedì 21 settembre 2020) Sandro Tonali ha coronato un sogno: giocare in Serie A con la maglia della squadra del suo cuore, il Milan Sandro Tonali ha coronato il suo sogno. Dopo aver giocato nei preliminari di Europa League, il centrocampista ha esordito in Serie A con la maglia rossonera. L’ex giocatore del Brescia è entrato pochi secondi fa, al posto di Kessie, nei minuti finali della gara col Bologna. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Sandroha coronato un sogno: giocare inA con ladella squadra del suo cuore, ilSandroha coronato il suo sogno. Dopo aver giocato nei preliminari di Europa League, il centrocampista ha esordito inA con la. L’ex giocatore del Brescia è entrato pochi secondi fa, al posto di Kessie, nei minuti finali della gara col. Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : Il #Milan apre le porte di #SanSiro a mille persone per la sfida contro il Bologna di domani sera e invita medici e… - DiMarzio : #Milan, le modalità di gestione dei 1000 spettatori in vista della sfida di domani contro il #Bologna - AntoVitiello : Il #Milan, in seguito all'ordinanza della Regione Lombardia di apertura degli impianti sportivi al pubblico, sta va… - weroluis : RT @MilanNewsit: Milan-Bologna, Galliani presente allo stadio - theodetola : 'Milan vs Bologna' #ACMBFC -