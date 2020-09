Milan-Bologna 2-0, il Diavolo riparte da Ibra (Di lunedì 21 settembre 2020) Doppio Ibra e il Milan trova i primi tre punti del campionato. Bologna battuto 2-0, prestazione convincente degli uomini di Pioli Vince e convince il nuovo Milan versione 2020/2021. In un San Siro che riaccoglie 1000 spettatori, i rossoneri regolano il Bologna con il risultato di 2-0 e trovano i primi tre punti del campionato che da via Aldo Rossi sperano sia quello della rinascita e del ritorno nell’Europa che conta. Protagonista della serata, tanto per cambiare, è Zlatan Ibrahimovic, autore di una doppietta. Positive anche le prestazioni di Calabria, Kessie e Gabbia, da rivedere invece Castillejo e Tonali, ancora in ritardo di condizione. La Partita Pronti via e i 1000 di San Siro trattengono subito il respiro per una grande occasione a favore del ... Leggi su zon (Di lunedì 21 settembre 2020) Doppioe iltrova i primi tre punti del campionato.battuto 2-0, prestazione convincente degli uomini di Pioli Vince e convince il nuovoversione 2020/2021. In un San Siro che riaccoglie 1000 spettatori, i rossoneri regolano ilcon il risultato di 2-0 e trovano i primi tre punti del campionato che da via Aldo Rossi sperano sia quello della rinascita e del ritorno nell’Europa che conta. Protagonista della serata, tanto per cambiare, è Zlatanhimovic, autore di una doppietta. Positive anche le prestazioni di Calabria, Kessie e Gabbia, da rivedere invece Castillejo e Tonali, ancora in ritardo di condizione. La Partita Pronti via e i 1000 di San Siro trattengono subito il respiro per una grande occasione a favore del ...

